Nantes Manifestations contre la loi Travail : onze blessés dans l'attente

Ils ont déposé plainte en juillet contre X pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique et regrettent d'être sans nouvelle de la procédure.

Ils sont onze. Quatre femmes et sept hommes. Étudiant, enseignant, infirmière, journaliste, retraité... Et ils ne veulent pas qu'on les oublie. Le 1er juillet 2016, ils ont déposé 11 plaintes contre X pour « violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ». Tous ont été blessés, à divers degrés, pendant des manifestations contre la loi Travail, à Nantes, en mars, avril, mai et juin.

Adrien et Nicolas ont été touchés par les éclats d'une grenade de désencerclement. Diane a reçu « un tir de flashball dans le mollet ». Maxime a essuyé « plusieurs coups de matraques à la tête ». Ils contestent le bien-fondé de l'utilisation de ces armes et la disproportion de la réponse policière.

Une enquête préliminaire est en cours, menée par l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN).

« Aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il va advenir de ces plaintes malgré nos relances auprès du parquet », déplore Me Stéphane Vallée, un de leurs avocats.

