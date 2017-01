Nantes Manque de moyens au tribunal : le président de la cour d'appel répond

0

Le premier président de la cour d'appel de Rennes a répondu ce jeudi matin lors de l'audience solennelle de rentrée aux inquiétudes exprimées par les organisations syndicales sur le manque de moyens affectés au tribunal de Nantes.

« Je partage leur analyse sur le fait que les effectifs réels mais aussi théoriques des magistrats du siège sont, à ce jour, insuffisants, explique notamment Xavier Ronsin. Au 1er janvier, sur 49 postes théoriques de magistrats du siège, quatre étaient vacants. Avec les différents congés maladie, maternité, temps partiels, 7,5 postes faisaient en réalité défaut. En raison de cette situation, j'ai affecté la moitié des magistrats de renfort dont je disposais, soit 5 sur 10, pour renforcer les effectifs du siège de Nantes au 1er janvier, ce qui aurait dû conduire à un taux de vacance réel entre 5 et 6 %. Malheureusement depuis le 1er janvier 2017, plusieurs congés maladie supplémentaires ont été signalés ou annoncés qui, s'ils se prolongeaient, conduiraient à un taux de vacance au siège de près de 13 % à certains moments du premier semestre 2017 ».

Il précise que cette situation critique est connue de la Chancellerie, et « n'est malheureusement pas propre, dans le ressort de la cour d'appel de Rennes, au seul tribunal de Nantes ».

Il note toutefois que « l'espoir d'amélioration de la situation dès 2017 est réel ». « Un effort sans précédent de recrutement de nouveaux magistrats est à l'oeuvre depuis 2012 grâce à l'action des Ministres de la Justice, et il devrait produire ses premiers effets dès le mois de septembre 2017 », poursuit Xavier Ronsin.

Des juristes assistants sont par ailleurs en cours de recrutement à Nantes.

« Je suis persuadé que rapidement cette alerte des magistrats nantais et les efforts conjugués des deux chefs de cour porteront leurs fruits dans le cadre des dialogues de gestion avec la Chancellerie, écrit le premier président de la cour d'appel. En attendant, je remercie les magistrats nantais et leur président de tout mettre en oeuvre pour maintenir dans cette période particulièrement difficile le maximum d'audiences civiles et pénales. Les attentes de nos concitoyens sont fortes à cet égard et il nous appartient de ne pas les décevoir ».