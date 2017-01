Nantes Manque de moyens : des magistrats boycottent l'audience de rentrée

0

Postes vacants, délais de jugement qui s'allongent, sentiment d'épuisement... La coupe est pleine. De nombreux magistrats ne siègeront pas ce jeudi à l'audience solennelle de rentrée du TGI de Nantes.

C'est un bruit de fond auquel ils ne veulent surtout pas qu'on s'habitue. Chaque mois de janvier, le manque de moyens de la justice est murmuré dans l'atmosphère guindée de l'audience solennelle de rentrée. Cette année, les magistrats nantais sortent de leur réserve.

« On n'en peut plus et ce n'est pas une honte de le dire », résume Philippe Desloges. Le représentant de l'Union syndicale des magistrats (USM) sonne la révolte, main dans la main avec le Syndicat de la magistrature (SM). Le grief à la racine de tous leurs maux concerne la pauvreté des moyens humains. Le taux de vacance des postes de magistrats atteint des seuils inédits.

