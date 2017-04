Nantes Martin Page, comment l’auteur est devenu végan

0

Dans « Les animaux ne sont pas comestibles » (éditions Robert Laffont), l’écrivain nantais Martin page raconte son parcours de vie et le pourqioi il est devenu végan.

Presse Océan : À quel moment avez-vous senti la métamorphose ?

Martin Page : « La métamorphose a été lente, la force de la tradition, la peur de désobéir. J’ai arrêté de manger des bébés animaux, comme du veau et de l’agneau. Puis j’ai arrêté le bœuf, puis le poulet et le poisson. Il y a eu des étapes. L’addiction à la viande était très forte ».

Vous n’achetez pas d’objets en cuir ?

« Je n’achète plus ni cuir, ni laine. Je privilégie le coton et autres matières végétales, et parfois des polaires en synthétiques quand c’est du recyclage ».

Être vegan, c’est un combat permanent ?

« Oui, bien sûr. C’est un combat permanent, mais un combat doux, j’informe, je diffuse ces idées, je discute. Je prépare aussi de bons plats pour mes amis, la gastronomie végétale est délicieuse. C’est important que le combat soit politique, théorique, mais qu’il passe aussi par le plaisir de la table, du partage, par l’invention culinaire. C’est une lutte aussi gourmande ».

