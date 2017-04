Nantes Match de foot et foire : bouchons à prévoir autour du stade

0

La foire de Nantes et un match des Canaris à domicile : la circulation sera très difficile cet après-midi.

C'est le jour noir qui revient chaque année ou presque. Le FC Nantes qui reçoit un jour de foire internationale. Déjà pour un match à 20 h le samedi, c'est plus que délicat. Mais là, pour un match le dimanche à 15 h, ce sera journée noire. Il est plus que jamais recommandé d'utiliser les transports en commun, en particulier les tramways de la ligne 1 (Beaujoire ou Ranzay) ou le Chronobus C6.

En voiture, non seulement la circulation sera très dense, mais il sera presque impossible de se garer pour les supporters. Seul le parking jouxtant le stade est, en effet, réservé. Les stadiers nantais en interdiront l'entrée à toute personne n'ayant pas de badge adéquat dès le petit matin. Mais ce parking ne fait que... 1 300 places.

Les supporters bordelais bénéficieront d'un parking protégé de 440 places. Et pour les fans de football, ce sera tout. Car tous les autres parkings étant ouverts au public, il est certain que les exposants et les visiteurs de la foire internationale de Nantes ne se priveront pas pour les utiliser... bien avant l'arrivée des supporters des Canaris. Et ces parkings ne supportent que 2 545 voitures ou camping-cars, celui de La Roseraie (630) compris.

