Nantes Match d'impro samedi 17 juin à la salle Vasse

0

Samedi 17 juin, à 20h30 Salle Vasse, deux équipes amateures d’improvisation théâtrale se rencontrent : les Keskonfé (Dax) et les Sergent Bob (Nantes). Les Sergent Bob se produisent toute l’année dans différents lieux et proposent des cabarets ou matchs d’improvisation. Ils sont accompagnés par la LINA (Ligue d’Improvisation Nantes Atlantique), compagnie professionnelle. En septembre, les Sergent Bob sont allés défier les Dacquois sur leurs terres et les invitent en retour ce samedi 17 juin devant leur public. Un match retour qui promet d’être à la fois épicé comme le piment d’espelette et doux comme les Petit Beurre. Une rencontre aux allures de battle de la façade Ouest: le mélange des souffles de l’océan Atlantique pour produire un spectacle total, entièrement improvisé en direct.

Le match d’improvisation, c’est une mise en scène inspirée du cérémonial des matchs de hockey : deux équipes de six improvisateurs se rencontrent dans une patinoire autour de thèmes élaborés et tirés au sort par l’arbitre. Tantôt mixtes (les deux équipes jouent ensemble), tantôt comparées (les deux équipes composent successivement), les improvisations sont l’occasion de proposer des univers variés pour émouvoir, faire rire ou interroger les spectateurs. Le public a le dernier mot et attribue les points après chaque improvisation.

Match d’improvisation Keskonfé : Sergent Bob le samedi 17 juin à 20h30, salle Vasse au 18 rue Colbert (Quartier Guist’hau / Nantes)

Tarif unique : 5 euros

Réservations : http://bit.ly/resabob