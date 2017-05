Nantes Me Franck Boëzec sur l'île de Lesbos : "J'ai croisé des destins"

0

Dans le camp de Moria, en Grèce, Me Franck Boëzec a conseillé les migrants dans leur démarche de demande d’asile, dans la cadre d'une mission bénévole. Il raconte.



"J’ai rencontré Serge, camerounais homosexuel. Persécuté du fait de son homosexualité, il a fui parce qu’il avait failli être tué par son père et qu’aimer les hommes est un crime dans son pays. J’ai rencontré Mohammad, iranien, qui a fui son pays après avoir été incarcéré, parce qu’il avait une relation hors mariage avec sa petite amie. Elle aussi a dû fuir avant de subir le contrôle médical imposé pour contrôler sa virginité. J’ai rencontré aussi Bakary, Nigérian qui s’était réfugié sous son lit au moment de l’attaque de son village. Ses parents son frère et sa sœur ont eux été tués par les miliciens de Boko Haram. J’ai rencontré Camara, militaire de Kinshasa, incarcéré pour avoir refusé de réprimer les manifestants anti Kabila, torturé avant son évasion. J’ai rencontré aussi Angèle qui avait réussi à s’échapper de son village avec ses trois enfants qui trouveront la mort dans un accident de train au cours de leur fuite, et qui se retrouvait seule. J’ai rencontré des familles syriennes à peine débarquées des zodiacs, assommées par les peurs traversées, qui prenaient conscience des démarches restant à faire, des efforts encore à accomplir. Et il y avait pire : toutes ces larmes retenues, ces regards fixes quand il s’agissait de raconter l’indicible, de manière désincarnée pour rester debout...."

