Nantes Médias. La Radio Télévision Suisse en immersion à Nantes

Du 19 au 24 mars, dans le cadre d’une opération spéciale France, la Radio Télévision Suisse, s’intéresse à Nantes, son histoire, sa vie culturelle, ses habitants. « On a eu envie de laisser le message morose et triste d’une France qui serait sinistrée distillée par les élites pour aller sur le terrain », explique Patrick Chaboudez (photo), journaliste et producteur de l’émission « Tout un monde », magazine radio quotidien d’actualité internationale de la matinale de la Radio Télévision Suisse. « Avec Eric Guevara-Frey, on a choisi Nantes pour sa richesse et son inventivité. Ca nous semblait intéressant de rencontrer les Nantais en pleine campagne présidentielle ». L’émission spéciale Nantes se déroulera en direct des Machines de l’Ile de Nantes le vendredi 24 mars de 8 h 10 à 8 h 35.