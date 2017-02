Nantes Medrano : première étape

0

Les spectacles du cirque Medrano sont de retour à Nantes jusqu'à ce mercredi 22 février (encore à18 heures et 20 h 30), puis trois jours en mars. Le grand écart sur un fil, du jonglage compliqué, des dromadaires ou petits chiens : un spectacle varié est proposé à la Beaujoire à Nantes.

Le cirque et toute son équipe reviendront à Nantes pour deux belles heures de spectacle le vendredi 24 mars à 18 heures et 20 h 30, le samedi 25 mars à 14 h 30, 17 heures et 20 heures le dimanche 26 mars à 10 h 30, 14 h 30 et 17 heures.

infos : www.cirque-medrano.fr