Nantes Mémoire. "A la Rotisserie, nous avons servi Dalida et Hervé Bazin"

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. « A La Rotisserie, place aristide Briand, j'ai fait un apprentissage de trois ans de 1971 a 1974 », explique le Nantais Rodolphe Leveau. « Les propriétaires, les Cazalet, Jean et Chantal. travaillaient avec le chef de cuisine Gaston Tauzia. Nous pratiquions le service à la Russe : préparations devant le client steaks poivre, tartare, découpages, flasmbages, spécialité turbo Monselet, filet de sole Dieppoise... Nous avons servi Dalida, Jean Richard, Philippe Bouvard, Hervé Bazin"

