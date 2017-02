Nantes Mémoire. Au bon souvenir du café du Grillon dans les années 1930

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. M. Baguelin, lecteur nantais, nous a fait parvenir ce cliché sur lequel figure sa grand-mère maternelle. "Sur cette photographie des années 1930 », nous écrit-il, « le café du Grillon se situait au n°15 de la rue Geoffroy Drouet. A droite, Mme Baguelin, qui habitait au n°15, vendait du poisson en ville à l’aide d’une « baladeuse », soit une charrette à bras. Il y avait trois autres cafés dans cette rue ; le café de Coincheurs, séparé du Grillon par le porche du n°15 (aujourd’hui remplacé par l’Hôtel Abat-Jour), le Café du Coin (à l’angle de la rue du Maréchal-Joffre) et, au n°16, le café du Chanzy".

Qui a également connu ces cafés d’un autre siècle ?

