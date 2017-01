Nantes Mémoire. Avant le café Le Charleston, LU et Singer

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Avant le café le Charleston, rue Boileau, il y avait l’enseigne Singer. Un lecteur Nantais, André Libourel nous le raconte : « Jusqu’en 1964, la Compagnie Singer (machines à coudre) exploitait deux magasins installé allée d’Orléans et rue Crébillon. La décision fut prise de fusionner les deux points de vente en un seul situé à l’angle de la rue Boileau et de la rue du Chapeau-Rouge, d’une surface de 240 m2 et des réserves en sous sol. C’est alors une propriété de la maiso Lefèvre Utile. A l’entreprise chargée des travaux d’aménagement, il est recommandé de sauver les plafonds d’ou création d’un staff à 50 cm plus bas.

Puis, après quelques années d’exploitation, les exploitants décident de réduire la surface de vente de Singer. C’est là qu’intervient la création du café le Charleston (environ 120 m2 et des réserves). Singer se replie à l’angle de la rue du Chapeau-Rouge.

De mémoire, le Charleston a laissé les plafonds d’origine. De son côté, Singer a quitté l’angle vers 1983/84. L’enseigne a été remplacé par « Rouge Gorge Cannelle ». Bien que responsable des premières transactions, ma mémoire fait défaut pour la suite car je suis parti en pré retraite le 28 février 1983 »

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com