Nantes Mémoire. du nouveau sur la laiterie du Grand Blottereau

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Gérard Corbière nous a fait parvenir cette image d’une enseigne située au 4 rue Hippolyte Durand-Gasselin à Nantes. A la question sur l'existence de cet établissement, Frédérique et Luc Viguié nous apportent des éclaircissements. "La laiterie du grand blottereau a été créée pendant la 1ère guerre mondiale par Hyppolite Durand Gasselin qui etait légataire universel de Dobree et donc avait la charge de gestion du Grand Blottereau. De plus mon aïeul Hyppolite était aussi président de pas mal d'œuvres caritatives entre autre une œuvre médicale dont je ne me souviens plus du nom et dont les bureaux étaient 4 rue Hyppolite Durand Gasselin , ce qui peut expliquer sa présence à cet endroit". Et le nom de la rue !

