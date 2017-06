Nantes Mémoire. Du nouveau sur le couple de Nantais énigmatique

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous dira qui était ce couple qui a fait l'objet d'une carte postale dans les années 1900 ? Le directeur adjoint des archives départementales de Loire-Atlantique, Jean-François Caraës, nous donne une piste. « Il n'y a pas 36 Mayeux à Nantes au début du 20e siècle : Émile Mayeux, fils naturel d'une blanchisseuse, naît à Nantes en 1872. Il est cordonnier chez Lacour et épouse en 1897 Amélie Ruellou (née à Nantes), fille d'un Quimpérois installé à Nantes. Ils ont trois enfants : Émile (né en 1898), Gaston (né en 1900) et Laurent (né en 1903). Le couple habite 2 puis 15 bis rue La Motte-Piquet. Émile décède en 1911. Il existe un autre Mayeux inscrit sur les listes électorales à partir de 1909, Yves-Edouard, né aux Sables d'Olonne en 1886 ; il est administrateur au Phare de la Loire puis "représentant des droits d'auteur. Mais il semble un peu jeune par rapport au portrait de la carte postale. Reste à savoir pourquoi le cordonnier et sa femme auraient été portraiturés... en lien avec un évènement dont ils auraient été les acteurs, ou à cause de talents cachés ? »

L’enquête se poursuit. Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com