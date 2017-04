Nantes Mémoire : « J’avais monté un numéro de duettiste »

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Suite à l’article sur la première maison de la radio (1) René Masson, comédien et musicien nous fait parvenir son témoignage. « Je suis passé sur cette antenne le lundi 8 mars 1960 car j’avais remporté un concours de chant avec un ami, Maurice Saivin, avec lequel nous avions monté un numéro de duettiste. Nous chantions dans les kermesses de la région et nous étions accompagnés de l’orchestre José Andry. J’ai même gardé mon bulletin de salaire de l’époque. J’ai participé à des publicités d’entreprise et aussi j’ai fait du mannequinat. J’ai ensuite fait carriére dans des orchestres nantais comme musicien de bals. Ce sont des moments que l’on n’oublie pas. Un article était d’ailleurs sorti dans Presse Océan le vendredi 23 décembre 2016 sur les bals populaires que j’ai animé pendant 35 ans dans la région nantaise »

(1) http://www.presseocean.fr/actualite/nantesmemoire-le-premier-studio-radi...