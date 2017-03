Nantes Mémoire. "Je l'ai toujours connue la baraque en bois de Guignol"

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. suite à notre appel à témoignages sur le théâtre de Guignol, Melle Ménard, nous a fait parvenir ce courrier.

Le Guignol cours St Pierre, témoignage de la mère de Melle Ménard, âgée de 86 ans.

"Didier serait là, il raconterait cela mieux que moi, car il faisait plus attention que moi. Le jeudi et peut-être aussi le dimanche, je ne m'en souviens pas ; mais on n'y allait pas le dimanche. Didier (3 à 4 ans) était libre le jeudi. On prenait le bus à côté de la pharmacie rue Constantin (rue de la cure en bas de la rue Dobrée). Le bus arrivait vers la place St Pierre et puis ensuite on continuait à pied.

On y allait souvent.

C'était toujours plein. C'était dans une baraque en bois. C'était toute l'année. Pendant les vacances d'été il n'y avait pas de Guignol. Comme partout dans Nantes, des baraques ont été érigées suite aux bombardements et au besoin pressant de reloger les gens. Bd Guist'Hau, place Neptune, tout le long du jardin derrière la place à aller jusqu'au pont de la Rotonde. Il y avait des baraques tout le long. Je l'ai toujours connue la baraque de Guignol, mais je n'y suis allée qu'avec Didier. Après c'est chez les Petites Sœurs de St Vincent-de-Paul (Sœurs à cornette) de la rue du Refuge qu'il passait ses après-midi du jeudi. Que des mamans qui accompagnaient les enfants ; les hommes travaillaient, bah oui ! Les enfants étaient tous assis ensemble sur des bancs ; les mamans étaient assises à l'arrière. Ça durait une heure environ, je pense. Au fond avec nous était Monique Créteur, la fille de M. et Mme Créteur, mais nous ne nous sommes pas côtoyées. Puis nous revenions à la maison. Nous reprenions le bus pour retourner rue Lamoricière. J'aimais bien y aller ; ça faisait une sortie. Mme Bordais, une voisine, n'y allait pas, ses enfants étant plus grands. Tous les enfants étaient très attentifs, jusqu'au bout. D'où venaient-ils tous ? De la ville de Nantes très vraisemblablement ! Les enfants répondaient aux marionnettes car Guignol ou le Gendarme avaient besoin de leur aide pour retrouver le « bandit ».

