Nantes Mémoire. Jules Grandjouan, sa petite fille, gardienne du temple

Gardienne du temple, la petite fille de Jules Grandjouan (1875-1968), Noémie Koechlin, était de passage au Château des ducs cette semaine dans le cadre de rencontres initiées par l'Académie de Bretagne. Les amoureux de Nantes et de la justice sociale se retrouvent tous dans l’œuvre de Jules Grandjouan, cet anarcho-libertaire qui, voilà tout juste cent ans, en 1908, réalisait la première affiche politique illustrée. L’armée avait alors tué quatre grévistes et fait des centaines de blessés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. « Son œuvre est tout entière animée par la révolte contre l’exploitation des ouvriers et la dureté de leurs conditions de vie », résume Noémie Koechlin, sa petite fille. Ardent syndicaliste, «il a dessiné le monde ouvrier du début du XXe siècle, les paysans, les bateliers, les dockers, les blanchisseuses, les chiffonniers, les vitriers ». Dans son enfance, Noémie Koechlin, née en 1927, le voit souvent. « C’était un grand-père admirable », se souvient t-elle. « Il nous autorisait à faire ce que nos parents nous interdisait quand on venait chez lui ; on se couchait tard, il nous racontait des histoires extraordinaires. Il tendait un drap et créait des aventures avec des ombres chinoises, nous étions fascinés avec mon petit-frère. Et surtout, il n’y avait pas un jour sans un dessin. Il nous poussait à dessiner ». Dessiner, toujours dessiner, aussi bien pour défendre les balayeuses en grève à Nantes en 1899 dans le journal Le Phare que pour assouvir l’amour qu’il porte pour la danseuse Isadora Duncan. Dans les années 1930, il séjournera avec une bande d’artistes à « Sorbonne Plage », une bâtisse à Larcouest à Ploubazlanec (Côtes d’Armor), qui abritent des prix Nobels, des scientifiques dont Louis Lapicque, Joliot, Curie, Perrin et les Langevin, dont Edwige Langevin, sa propre fille. « Cette histoire de Granjouan à Sorbonne Plage (1) », reste à écrire, dit Vincent Rousseau, ancien conservateur au musée des beaux-arts de Nantes et membre de l’académie de Bretagne.

Jules Grandjouan meurt à l’âge de 92 ans, après les événements de 1968. Il laisse 4000 dessins et gravures. Sa petite fille en a légué au musée de Nantes et l’on espère qu’à l’occasion des cinquante ans de sa disparition en 2018, ils sortiront à nouveau des réserves.

(1) Sorbonne Plage par Édouard Launet. Stock