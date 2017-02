Nantes Mémoire. La « photo des vendeurs de France Soir, années 1950-60 »

0

En quête d’histoires. Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Cette photographie, que nous avons publié voilà quelques jours, représente « des vendeurs de France-Soir », nous écrit François Roy, ancien vendeur à France-Soir et toujours en activité pour le Figaro. « Elle doit dater des années 1950-1960. La première personne à gauche et en bas est Jean Claude Groiseleau, ancien responsable des sports à la mairie de Nantes et du rugby Nantais. Il a fait toute sa carrière à France-soir et au Figaro comme inspecteur des ventes. Il a été inhumé au Sables d'Olonne il y a une quinzaine de jours ».

François Roy revient également sur l’histoire du journal France-Soir issu de la « Résistance. Philippe Viannay et Robert Salmon, étudiants à la Sorbonne, ont décidé le 14 juillet 1941 de créer un journal clandestin. Le premier a combattu les Allemands puis s'est sauvé à Paris. Il participera les armes à la main à la libération de Paris et prendra sept balles. Une balle lui traversera un poumon. Quinze jours après ses blessures, il sera de nouveau en première ligne". Ils ont d’abord édité « Défense de la France » pendant toute l’Occupation. Ils n'avaient jamais imprimé un journal mais ont réussi à faire paraître 46 numéros. Geneviève De Gaulle fut arrêtée par les Allemands pour ses écrits dans Défense de la France. Valéry Giscard D'Estaing faisait la livraison du journal. Le tirage laisse rêveur, certains numéros ont été vendus à 400 000 exemplaires. Ils imprimeront des, milliers de faux papier pour la Résistance. Quelques mois après la Libération de Paris, le nom a changé pour France Soir. C'est une très grande page de la résistance oubliée, pas de coup de feu uniquement ,le choc des mots. J’ai conservé les 46 numéros, ils sont poignants. On y trouve notamment le testament d'un Hollandais naturalisé Français. Il écrit alors à sa femme avant d'être exécuté, parle de sa fierté de mourrir pour la France. Il livrait le alors journal clandestin Combat. Celui-ci signalera le gazage des juifs un an avant la Libération. Cette page héroïque a été zappée"

