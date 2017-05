Nantes Mémoire. Le mystère des chiens toujours non élucidé

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous dira l’histoire et la raison d'être de ces deux têtes de chiens que l’on peut découvrir rue Bertrand Geslin ? Le mystère demeure toujours après bien des appels. Aujourd’hui, un nouveau café, « Gatino », tenu par Arnaud Eyraud, a pris place au 2 rue Bonne-Louise et son propriétaire cherche aussi à savoir l’origine des deux têtes de chiens (on en voit une sur la photographie) qui ont été sculptées sur cet immeuble de 1850. Pour le clin d’œil, le nom de « Gattino » « vient du nom de jeune fille de ma mère », indique Arnaud Eyraud, "cela veut dire petit chat. Et auparavant, la place de l’Edit de Nantes devant le café avait pour nom place Gatineaux". Tout ça ne nous dit pas l’origine des deux chiens en pierre, du côté de la rue Bertrand Geslin. Avis aux érudits nantais.

