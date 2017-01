Nantes Mémoire. Les aubettes de Canclaux ont été construites vers 1930

1

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Place Canclaux, deux anciennes aubettes, toujours présentes, ont servi à l’ancien tramway de Nantes, dont la ligne ancienne longeait la place Canclaux. A la question de leurs ocncepteurs et de la date de ocnstruction, Benjamin Le callo explique que ces aubettes ont été réalisées en 1933 par Etienne Coutan et Camille Robida. Le Nantais Jonathan Besserer donne les mêmes noms d'architecte et parle de 1931, soit au début des années 1930

Pour mémoire, l'ancien tramway a vécu jusqu’en 1958 avant de disparaître. Aucune plaque n’indique leur ancienne fonction. Il suffirait d’un petit cartel avec un texte rappelant l’histoire du « péril jaune », comme les Nantais désignaient leur tramway de couleur jaune et aux accidents réguliers. Le tramway reviendra en 1985 mais il n’y aura plus de ligne de ce côté.

