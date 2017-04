Nantes Mémoire. Les Reines de Nantes en 1947

0

Ce samedi soir, c'est carnaval de nuit. Le défilé démarre à 21 h et le parcours est le suivant : rue de l'Évêché, rue de Strasbourg, cours des Cinquante-Otages, places Lenôtre et du Port-Communeau, quai Ceineray et rue Sully.

Mais qui se souvient des reines de Nantes, juste après la Seconde Guerre Mondiale ? Elles avaient pour nom Marcelle Bouyssonnie (reine) Christiane Becquet (1ere demoiselle d'honneur) et Yvette Bourg (2e demoiselle d'honneur).

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com

Régulièrement, la chronique "En quête d'histoires" qui invite à la recherche de lieux, de témoignages, paraît dans nos colonnes et sur le site du journal. Eric Brosselin, un féru d'informatique, l'une des petites mains de Wikipédia et surtout d'OpenStreetMap, à réalisé une carte interactive où l'on retrouve une grande partie de ces chroniques qu'il a géolocalisées. Merci à lui.

La carte interactive est visible ici : http://u.osmfr.org/m/114467

(Merci à uMap et aux contributeurs OpenStreetMap)