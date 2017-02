Nantes Mémoire. La délirante photo de Jules Verne tirant la langue en famille

0

C’est le seul tirage original connu ayant appartenu à Jules Verne (1828-1905), le romancier des Voyages Extraordinaires. Cette image étonnante date de 1861, soit 22 ans après l’invention mondiale de la photographie. L'écrivain est au beau milieu de toute sa famille, avec sa femme et ses cousins. Nous sommes à Provins (Seine et Marne) en 1861. Il est âgé de 33 ans et ne rédigera le premier volume de ces Voyages "Cinq semaines en ballons" qu'en 1863.

Cette photo sera vendue le 1er mars chez Drouot et sa valeur est estimée entre 1500 et 2000 euros.

