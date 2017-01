Nantes Mémoire. L'introuvable kiosque à musiques du cours Cambronne

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous dira ce qu'il est advenu de ce kiosque à musiques que l'on voit ici sur le cours Cambronne et sur de nombreuses cartes postales du début du 20e siècle ? A t-il été mis à la casse ? Est-il dans le jardin d'un particulier ? A l'image des trois naïades disparues de l'ancienne fontaine place de la Duchesse-Anne, pour l'heure, personne n'a encore mis la main dessus.

