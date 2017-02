Nantes Mémoire. «Ombrelles et parapluies», une enseigne en 1900

0

Vendredi dernier, la brasserie Aristide a ouvert ses portes place Aristide Briand, à la place du Palatium. Cent ans plus tôt, au début des années 1900, un commerce d’un autre genre occupait ce lieu. Il était tenu par un couple, Henri et Delphine Cheval, née Desné. Ils vendaient alors des parapluies et des ombrelles, des cannes aussi et assuraient les réparations.

« Mes grands parents, Henri et Delphine, vivaient au-dessus de leur commerce », raconte Louis Cheval. « Mon grand-père Henri était le 12e et dernier enfant de la famille. Ils ont même connu l’incendie qui a détruit l’ancien Théâtre de la Renaissance le 18 décembre 1912 ». Ce théâtre, deux fois plus grand que le théâtre Graslin, se situait à l’emplacement de l’actuel temple protestant.

Enfant, né en 1935, Louis Cheval, a connu la Loire qui entourait l’île Feydeau et le train qui passait au beau milieu de la ville. « Quand il y a eu les comblements du fleuve, on jouait dessus avec les copains. Il y avait du sable partout ». Mais la guerre rôde.

Le 15 juin 1944, c’est le drame absolu. « Mon père Henri (il avait le même prénom que mon grand-père) s’apprêtait à rejoindre les Touches (pays d’Ancenis) où nous étions réfugiés avec ma mère. Il était à vélo et arrivait près de la cathédrale quand il a entendu la sirène. Il a rejoint mes grands parents et une sœur de mon père pour se réfugier, rue d’Aguesseau. Ils sont tous morts ».

