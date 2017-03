Nantes Mémoire. Quand le Pointe Madame heurta le quai de la Fosse

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Le 4 avril 1973, le navire Le Pointe Madame heurte violemment le quai de la Fosse lors de son baptême. Des Nantais s'en souviennent dont Guy Chantal. Il le raconte ici

"J’avais presque 15 ans. Mon copain de l’époque Michel L. m’avait attiré à ce lancement de bateau Dubigeon. Lui faisait des études de chaudronnerie et je crois qu’il qu’il avait effectué un stage d’apprentissage chez le constructeur de bateaux. C’était en fin d’après-midi. Il ne faisait pas très beau. C’était un méthanier, je pense, un très gros bateau. A la stupeur générale, les blocs de béton censés freiner le bateau en frottant sur la cale au moment du lancement, et les remorqueurs convoqués pour l’occasion pour contrarier le mouvement du bateau vers le quai de la Fosse ont été insuffisants. Le bateau a traversé la Loire qui était bien sûr très haute, par pleine mer avec un fort coefficient. Il est venu s’assoir sur le quai d’en face.

Il y avait toujours un public pour ces lancements. Tradition nantaise. Mais celui-ci était particulier parce que ce bateau était, j’en suis pratiquement sûr, le plus gros jamais lancé de la cale Dubigeon. Je crois me souvenir que qu'il était le moins équipé possible pour être le plus léger possible. Il a peut-être été terminé à Saint-Nazaire. C’était très impressionnant de voir ce "monstre" traverser la Loire en quelques secondes pour venir s’assoir sur le quai de la Fosse. Les remorqueurs présents ont eu du mal à le sortir de là. Et il n’était pas question que ça dure trop longtemps puisque la cote du fleuve devait diminuer rapidement dans la demi-heure qui suivait".

La carte interactive est visible ici : http://u.osmfr.org/m/114467

(Merci à uMap et aux contributeurs OpenStreetMap)