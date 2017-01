Nantes Mémoire. Que raconte le mur des prisonniers du château ?

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Au cœur du château des ducs de Bretagne à Nantes, cet étrange mur situé dans la tour des Jacobins interpelle. On sait qu'elle sert de prison depuis le 16e siècle selon un document de 1754. Chaque étage de cette tour pouvait alors loger 75 hommes Il y a bien un cartel intitulé « Murmures de prisonniers » et stipulant que certains graffitis sont de marins anglais comme ce William Crisp capturé en 1746 lors de la guerre de succession d’autriche (1744-1748), d’autres dateraient de la Révolution française, de prêtres réfractaires qui avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé en 1792. Les autres graffitis auraient été gravés par des soldats de la garnison punis temporairement tels les militaires Renault et Cochepin.

Qui pourrait nous en dire plus ? Quel étudiant ou chercheur y consacrera un jour sa thèse afin d’y déceler des histoires inédites ?

