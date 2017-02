Nantes Mémoire. Qui était ce groupe aux poings levés ?

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous racontera l’histoire de cette photographie ? On peut notamment lire « section de Nantes SFIO » et en haut à droite apercevoir un drapeau section la Baule. Est-ce une image réalisée lors 36e congrès de la SFIO, aussi appelé Congrès de Nantes, qui se tient à la Salle du Champ-de-Mars à Nantes du 27 au 30 mai 1939 ? Le café a pour nom « La terrasse » et est situé au n°8. Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com