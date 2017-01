Nantes Mémoire. Qui se souvient de la laiterie du Grand Blottereau ?

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Gérard Corbière nous a fait parvenir cette image d’une enseigne située au 4 rue Hippolyte Durand-Gasselin à Nantes. « Elle se trouve plus précisément sous l'appentis derrière la grille de garage située à droite du bâtiment de style italien présent à cette adresse », indique t-il. Ses recherches personnelles ne lui ont pas permis de retrouver l'histoire de cette laiterie portant le nom d'un quartier de la ville pourtant bien éloigné de l'endroit. Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com