Nantes Mémoire. Qui se souvient de M. Olivaux alias Tréborix ?

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui se souvient de cette enseigne qui se situait au 17 rue Contrescarpedans les années 1930 ? Robert Olivaux (1894-1982) en était le patron et il avait la particularité d’être également un magicien réputé sur la place nantaise. Membre de l’amicale Robert Houdin (1) de Nantes, il oeuvrait en effet sous le nom de Tréborix et écrira quelques livres dont « ABC de la Mnéomotechnie ». Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com