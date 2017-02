Nantes Mémoire. Souvenirs du Guignol cours Saint-Pierre

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. « J’ai connu M. et Mme Créteur, leurs enfants et petits-enfants » nous écrit Simone Daud, à propos du Guignol du cours Saint-Pierre qui s’y tint de 1938 à 1966. "Les séances étaient le jeudi après-midi et le dimanche. M. et Mme Créteur faisaient le spectacle avec des marionnettes à gaines. Nous y prenions beaucoup de plaisir. Tous les enfants étaient émerveillés. Nous étions assis, souvent serrés sur des bancs de bois. Nous étions heureux ! Je vais avoir 80 ans dans deux mois ».

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com