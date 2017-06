Nantes Mémoire. Sur la piste d’un couple nantais en 1900

0

Mystère et boule de gomme en pays nantais. Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous dira qui était ce couple qui a fait l'objet d'une carte postale dans les années 1900 ? La légende indique M. et Mme Mayeux et "Le Vieux Nantes". Ces deux personnes étaient forcément réputées à Nantes puisque cette carte postale a été réalisée par GID, un fabricant qui proposait à la vente des vues de la ville et de ces monuments. Seule certitude, cette image date d’avant 1903. Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com