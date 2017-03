Nantes Mémoire. Sur la piste de la bonne vieille Trocante

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Voici une photographie de la fameuse Trocante de l'île Sainte-Anne. Les lieux ont un peu changé (un éléphant est passé par là) et même le nom puisque l'on emploie aujourd'hui le terme d'ile de Nantes. A part quelques vieux Nantais qui ont aussi gardé le terme de mi-carême pour évoquer le carnaval, le changement datant pourtant de l'année 1985... Qui a des anecdotes sur cette brocante évanouie ? Avis aux érudits nantais.

