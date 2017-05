Nantes Mémoire. Sur la piste de « La fête de la Mariette »

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans.; Cette photographie date du 18 mai 1947. Au dos, on peut y Lire ces quelques mots : Souvenir de la rue de la Fête de la Mariette » avec mes camarades élues : Yolande Mareau, muse, Denis Léon, demoiselle d’honneur, Jeanine Siper, première demoiselle de commpagnie et Olga Joubert-, dernière demoiselle de compagnie ». Qui se souvient de cette fête. Avis aux érudaits nantais.

