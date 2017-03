Nantes Mémoire. Sur la piste de septuagénaires, ex élèves de Saint-Stan'

1

En quête d’histoires. Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. A la rédaction, on a reçu cette grande photographie d’une classe de Saint-Stanislas de l’année 1954-1955. Dans ce courrier anonyme, une seule indication : « Tous, septuagénaires ». Qui se reconnaîtra sur cette photographie de classe d’un autre siècle ? Avis aux érudits et autres descendants nantais.

Écrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com