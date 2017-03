Nantes Mémoire. Sur la piste du «Ranch» aux Dervallières en 1967

0

En quête d'histoires. Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. En cette période où la Ville de Nantes s'apprête à fêter le cinquantenaire de la Maison de Quartier des Dervallières (1967), les survivants du RANCH (La Cité Des Jeunes), lancent un appel à se retrouver. « En effet, tous ces jeunes garçons et filles de ces années là (1963-1966), veulent aujourd'hui rappeler que par leur engagement ils avait largement préfiguré l'implantation de cette Maison de Quartier, la première du genre à Nantes », nous écrit Bernard Allaire. Avis aux Nantais qui ont connu cette aventure.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com

(ou directement par téléphone à Bernard Allaire 06 60 69 39 45)

La carte interactive de notre chronique "En quête d'histoires" est ici : http://u.osmfr.org/m/114467

(Merci à uMap et aux contributeurs OpenStreetMap)