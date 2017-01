Nantes Mémoire. Sur la trace d’un groupe de travailleurs

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes ou des sculptures, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Cette photographie nous a été envoyée par une internaute nantaise. "Elle représente des travailleurs de France Soir-Paris Presse" (un groupe fondé en 1944) devant le château des ducs de Bretagne de Nantes. "Le dépôt de France Soir à Nantes se situait rue de Strasbourg". Mais qui nous dira de quand date cette image et qui étaient ces hommes et ces femmes ? Avis aux érudits nantais, à ceux qui reconnaîtront quelqu'un.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com