Nantes Mémoire. Sur la trace du graveur Christian Nagelshmidt

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. A l'heure de la Folle Journée qui se termine ce week-end en apothéose, voici donc Beethoven. Cette "épreuve d'artiste" en taille douce est signée du Nantais Christian Nagelshmidt à qui l'on doit de nombreuses représentations du vieux Nantes, de la rue Léon Jamin à la cour Leroux dans le quartier populaire et disparu du Marchix.

Qui nous racontera en revanche l'histoire de ce graveur ? Qui possède une photographie de lui ? Avis aux érudits nantais ou personnes qui ont connu cet amoureux de sa ville.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com