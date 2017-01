Nantes Mémoire. Sur les traces d’une ancienne crèche nantaise

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous racontera l’histoire cette crèche nantaise ? Combien d’enfants pouvait-elle accueillir, de quand à quand a t-elle existé ? Autant de questions posées aux érudits nantais. Cette plaque est installée au 9 et 11 chemin de la Poignée quartier Chantenay.

