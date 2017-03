Nantes Mémoire. « Un immeuble de quatre étages qui nous fonce dessus"

0

Après notre appel à témoins sur l’accident du cargo « Pointe Madame », le 4 avril 1973, le Nantais Pierre Chagnaud, alors riverain, nous livre son témoignage.

Étonnante, spectaculaire, cette photo du cargo le Pointe-Madame heurtant après son lancement le quai Ernest Renaud ! Elle est prise le 4 avril 1973 en soirée à l’étale de pleine mer comme s’effectuaient tous les lancements de bateaux; c’était un spectacle que ne manquaient pas les Nantais, liés de près ou de loin à leurs Chantiers Navals et qui se pressaient sur le bord du quai ou le long de la rampe de l’Hermitage. Au moment où la photo est prise (sans doute du haut d’une des grues qui servaient au déchargement des bateaux) l’accident est arrivé depuis déjà un certain temps car on remarque les gens très calmes, certains revenant même le long des barrières . J’ai donc, effectivement, en tant que voisin résidant rue des Salorges ,vécu en direct cet événement (et je n’étais pas le seul comme on peut le constater, j’espère donc que vous aurez d’autres témoignages pour compléter le mien ! ) Etant positionné près des voitures blanches, nous avons tout de suite vu , juste après que le navire ait glissé dans la Loire, qu’il se passait quelque chose d’anormal.

Le « masque » s’est rompu

En effet, à partir des cales (qui existent toujours), le lancement des bateaux par l’arrière nécessitaient des moyens de freinage importants, car la Loire à cet endroit a une largeur d’environ 200 mètres; donc, et sans entrer dans les détails techniques, outre les chaînes latérales qui alourdissent sa course vers l’eau, , on positionne sur l’arrière du bateau au niveau du safran, une large pièce de tôle (ou bois?) verticale appelée « masque » qui sert d’hydrofrein. Or, ce « masque » s’étant rompu à peu près au premier tiers du trajet, on a vu alors le Pointe-Madame, qui comme tous les bateaux lancés avant ou après, aurait dû normalement s’arrêter au milieu de la Loire , continuer sa course et à notre grande stupéfaction approcher dangereusement du quai en nous laissant cette impression d’un immeuble de quatre étages qui nous fonce dessus ! Fort heureusement, les barrières de sécurité avaient été judicieusement posées à une dizaine de mètre en arrière du bord du quai et le repli des spectateurs s’est fait dans la précipitation mais sans panique. On voit quand même que l’arrière surplombe le quai et les dégâts ont été, je crois, plus important sur le quai (rails tordus, pavage descellé..) que sur le navire. Le Pointe Madame était un cargo destiné à la Cie Générale Transatlantique pour la ligne des Antilles; il a fini sa carrière en 1992 sous pavillon de Saint-Vincent et fut détruit à Alang en Inde comme le France. Il y aurait beaucoup à dire sur cette évolution des quais des Nantes qui, de lieux de commerce maritime vont devenir lieux de promenade et d’histoire.

