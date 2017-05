Nantes Mémoire. Un tabac presse dans les années 1950

0

Au 1, rue Alphonse Gauté, une rue qui, pour l’anecdote, ne comporte qu’un seul numéro et à l’angle de la rue Mercœur, se tient le tabac presse tenu par Stéphane Le Neurès, la Civette. Une des clientes, Catherine Robin a bien connu cet établissement. Et pour cause, ses parents, André et Odette Manise, en étaient les propriétaires de 1947 à 1982. Les vieux pavés sont encore présents sur cette photographie des années 1950 qu’elle a conservée précieusement. « À l’origine, mon grand-père Fernand, fondeur dans les Ardennes, s’est installé avec la famille dans le bourg de Batz. Il a alors acheté le tabac de la rue Alphonse Gautté qui était mitoyen avec la Rôtisserie (aujourd’hui Aristide) ». Le père de Catherine Robin prend la suite. « À cinq ans, je rendais la monnaie aux clients. J’aimais beaucoup les inventaires. Je me souviens de la presse, des plumes sergent-major, du tabac gris ou bleu que l’on vendait. Le local de la bijouterie actuelle faisait partie du tabac librairie. Ma mère décorait souvent les vitrines, avec des confettis (carnaval), des poussins (Pâques) ou du muguet, selon les événements dans les années 1960 ». Catherine Robin ne reprendra pas l’affaire familiale mais optera pour un poste de secrétaire médico-social.

