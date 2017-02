Nantes Mémoire Une crèche nantaise pour 25 nourrissons

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. A la question "qui nous racontera l’histoire cette crèche nantaise", une première piste apparait dans l’ouvrage « Les brasseries nantaises » (éditions CMD) de Dominique Bloyet. On y apprend en effet que dès 1896, M. Burgelin, le grand patron des brasseries, situées dans la carrière de Misery, a créé une caisse de secours puis une infirmerie. Il y aura « même une salle de douche mise en continu à disposition du personnel qui peut de plus bénéficier des prix avantageux pratiqués par la collectivité ». Des maisons seront érigées sur la butte en surplomb de la carrière. Enfin, en 1928, est lancée la construction d’une crèche d’une capacité d’accueil de 25 bébés ». elle se trouve aussi au-fdessus de la carrière, non loin des Oblates. On n’en sait pas plus. Qui nous racontera l’inauguration de cette crèche et quand a t-elle été fermée ?

