Nantes Mémoire. Sur la piste du numéro 35 de la rue Léon Jamin

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Le Nantais Mathias Auffret Desmars, qui a monté un projet de création de marque de prêt-à-porter, maroquinerie et objets de décoration sur Nantes s’inspire fortement de Nantes entre les années 1900 et 1950. Il travaille au 35 de la rue Léon Jamin et s’intéresse évidememnt à ce numéro de la rue mais aussi à son passé quand elle avait pour npm rue Saint-Similien. Il recherche des documents, phtoos ou gravures sur cette ancienne rue du quartier populaire du Marchix.

