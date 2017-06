Nantes métropole Acheter en vrac : ça devient plus facile

0

Début juillet, Gaëlle Maslard lance Green Shopper, boutique en ligne de produits en vrac pour Nantes et d'autres villes de l'agglo. L'offre s'étoffe dans la région nantaise.

Son objectif : démocratiser la vente en vrac et aider à consommer sans déchet, grâce à la consigne des bocaux et des bouteilles. « Je suis partie d'un constat : on est à peu près tous sensibilisés aux causes environnementales, on connaît l'impact de notre consommation sur notre santé. On veut mieux consommer mais on n'a pas le temps », relate Gaëlle Maslard, à l'origine de Green Shopper.

« Je vais préparer les produits dans des bocaux selon la quantité choisie »

Dans quelques jours, elle va donc proposer « de la vente en vrac sur internet avec un service de livraison à domicile à vélo ». Cette nouvelle offre va tout d'abord s'adresser aux Nantais, avec une livraison par Green course.

Dans le local, près du rond-point de Vannes à Nantes, elle va s'occuper des commandes sous 48 heures. « Je vais les préparer dans des bocaux selon la quantité choisie. Il sera possible de venir les chercher au local, comme les habitants de Sautron, Orvault, La Chapelle-sur-Erdre, etc., assez proches du local. » Le bocal ou la bouteille seront consignés et lavés sur place via l'association Bout à Bout (engagée dans la relance de la consigne).

Ce projet, Gaëlle Maslard l'a mûri après une prise de conscience personnelle.

A Nantes, l'offre d'épicérie zéro déchet existe avec O bocal (www.obocal.com) et Day by Day (daybyday-shop.com). Une autre Le P'tit poids va ouvrir le 5 juillet à Couëron (facebook.com/epicerie.leptitpoids).

(*) Local 42, bd Jean-XXIII à Nantes (tram ligne 3), partagé avec l'association Bout à Bout.

