Nantes métropole Aider des projets innovants et humains

Les projets d'économie sociale et solidaire de la métropole nantaise vont être aidés avec de nouveaux fonds.

Au Solilab sur l'Île de Nantes, au sein des Ecossolies, des projets sur les déchets, l'alimentation, l'habitat,... germent. Après 140 projets soutenus depuis 2006, un nouveau fonds d'amorçage est désormais disponible. C'est l'ESS Nantes factory.

« Sur l'économie sociale et solidaire, c'est plus de dix ans d'expérience. On n'en est plus au stade de l'émergence. Ces expériences ont fait leur preuve. On connaît leurs forces et leurs faiblesses », signale Johanna Rolland, présidente de Nantes métropole, au lancement officiel du fonds hier, avec Brune Poirson, secrétaire d'état auprès du ministre de la transition énergétique : « L'économie sociale et solidaire est au cœur de la transition écologique », indique la ministre, « l'ESS représente 13 % des emplois privés en France. Il a progressé de 24 % en dix ans ».

CoWatt de l'association Alisée et Altersoin pour tous 44 sont parmi les projets d'initiative de l'économie sociale et solidaire dans la métropole nantaise.

Candidature sur www.nantesmetropole.fr. 0 240 994 809 ou 0 240 995 275

L'article complet dans Presse Océan de vendredi 29 septembre