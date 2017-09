Nantes Contrats aidés : "Inviter vos collègues à venir sur le terrain"

0

Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes métropole, a interpellé jeudi Brune Poirson, secrétaire d'état auprès du ministre de la transition écologique à propos des contrats aidés. « Dès cette annonce brutale, j'ai interpellé vos collègues ministres. Il y avait une nécessité de réforme. Mais la brutalité et la dimension mécanique de cette décision mettent des acteurs en difficulté. Nous invitons vos collègues à sortir de Bercy, à sortir de leurs tableaux Excel pour venir sur le terrain », a indiqué Johanna Rolland, lors de la présentation du dispositif d'aide à l'économie sociale et solidaire pour des porteurs de projet de Nantes métropole.

A lire dans Presse Océan de ce vendredi 29/09