Nantes métropole Des solutions pour composter presque partout

Plus d'excuse pour ne pas composter. Différentes solutions existent, même pour ceux qui n'ont pas de jardin. Témoignages.

En maison

Vincent, de Rezé, participant au défi zéro déchet, est convaincu par le compost. « C'est une routine de vie pas plus contraignante que de sortir les poubelles. Nous le pratiquons avec des bacs à compost traditionnels dans le jardin et, depuis le défi, via un lombricomposteur dans le garage. » Résultat : la moitié de leurs déchets devient du compost. « L'objectif est à la fois de diminuer nos émissions de déchets et d'en profiter pour le jardin et le potager en utilisant ce compost mûr pour amender la terre. »

En appartement

Cécile, 23 ans, vit en appartement. « Nous essayons de réduire nos déchets. Nous avons remarqué qu'une grosse partie est due à nos épluchures, voire à nos restes. L'idée d'un lombricomposteur était à oublier, nous n'avons vraiment pas de place. » Cécile a donc trouvé une association « qui a des composteurs et du terrain pour effectuer des plantations derrière la médiathèque. Si on est adhérent à l'association on peut profiter de tout, mais sans adhérer on peut aller déposer ses déchets dans leurs composteurs. Le square est à cinq minutes, donc c'est vraiment super. D'autant que là, je sais que ça servira pour une sorte de jardin ».

Au restaurant

La collecte des biodéchets en vélo-remorque progresse grâce à la Tricyclerie. L'initiative lancée en novembre 2015 par Coline Billon séduit : « D'autres villes veulent s'en inspirer ». Les équipes récupèrent les restes de seize restaurants nantais - comme le Chacha à Nantes - et de plusieurs entreprises, « notamment le marc de café ».

