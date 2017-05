Nantes métropole Des solutions pour réparer soi-même ses appareils

0

Réparer au lieu de jeter. Pour y arriver, des ateliers essaiment à Nantes et dans l'agglomération.

Rue du Breil à Nantes, Yann et Didier sont concentrés « sur une opération à cœur ouvert », plaisantent-ils. Leur objectif du jour : éviter qu'une bouilloire finisse à la poubelle. « On va bien trouver une solution ». Bienvenue à l'atelier partagé de l'association Ping. Tous les 1er mardis du mois, tout le monde peut venir avec son ordinateur, son fer à repasser, etc. « La star de la réparation ? Ce sont les grilles-pains », précise Charlotte, responsable de l'atelier, ouvert au Breil depuis septembre.

D'autres repair-cafés - « cafés de réparation » - se développent. Comme les ateliers de co-réparation de Nantes, « créé par un collectif informel d'individus et d'associations », précise Rachel, l'une des membres, « depuis 2014, on propose aux citoyens d'agir sur différentes catégories d'objets. L'entrée est gratuite. Nous changeons de lieux pour toucher un public assez large ». L'atelier de co-réparation donne rendez-vous le 11 juin à Trentemoult « avec des bricoleurs toujours passionnés ».

D'autres bénévoles se démènent pour aider le public à réparer imprimantes ou ordinateurs : c'est le Repair café informatique Nantes. Et à Orvault, la ville propose des ateliers pour se familiariser avec l'ordinateur.

Des solutions existent aussi pour son vélo avec Brico-vélo ou l'Atelier pour les voitures.

