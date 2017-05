Nantes métropole Sept sites avec du wifi public et gratuit

0

À partir de ce mardi 30 mai, un wifi public et gratuit est proposé dans cinq espaces publics nantais et deux sites en mobilité. Nantes métropole teste une expérimentation pendant un an. Les habitants peuvent donc se connecter place du Commerce, sur le site des chantiers, l'entrée sud du jardin des Plantes, la place Rosa Parks à Malakoff et Haluchère. La ligne 5 du Busway et la navette aéroport disposent aussi de wifi gratuit depuis ce mardi. C'est un service gratuit sans publicité.

Plus d'informations à lire dans le journal Presse Océan du mercredi 31 mai