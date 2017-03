Nantes métropole La bière locale séduit et se développe

0

Depuis un an à Nantes, les Brassés proposent une cuisine de qualité et de la bière brassée sur place.

L'odeur est délicate, presque sucrée. La remarque fait sourire Gildas Bretagne. « Je ne la sens plus ! ». Avec Gabriel Charin, ils ont ouvert il y a un an les Brassés, quartier Malakoff-Pré-Gauchet. « On s'est très vite senti bien ici ». Au centre du restaurant, un immense bar. À sa gauche, une belle cuisine ouverte. À sa droite, un espace vitré laisse découvrir la microbrasserie. « C'est un lieu pour les épicuriens, pensé autour de la bière et de l'assiette », sourit Gildas.

"Qui mousse n'amasse pas rousse"

Le duo propose « Thank you very mousse », « Spring Break beer » et « Qui mousse n'amasse pas rousse ». Des bières « à fermentation haute, très houblonnées », brassées par leur soin, stockées au-dessus du bar « et consommées à 80 % directement sur place. Nous produisons 300 hectolitres par an, nous allons passer à 600 ». « Il y a un vrai engouement pour la bière artisanale et la dégustation ». « Le marché est en progression »

