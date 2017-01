Nantes métropole La bonne année de la Cité des congrès

0

195 000 journées congressistes en 2016 contre 215 000 en 2015 : une baisse de 9 % qu'il faut relativiser selon Denis Caille, directeur général adjoint de la Cité des congrès de Nantes métropole.

« 2015 avait été une année record et les attentats qui ont endeuillé la France ont fait peur aux organisateurs de congrès ».

Quand aux spectacles accueillis en 2016, ils ont attiré 430 000 spectateurs et auditeurs. Spéciale dédicace aux Utopilales et à ses 82 000 visiteurs, 26 % de plus qu'en 2015.